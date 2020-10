Malá poznámka k dobrovoľnosti

Ale vaša reč nech je: áno - áno, nie - nie. Lebo čo je navyše, pochádza od Zlého (Evanjelium podľa Matúša, kapitola 5, verš 37). Dobrovoľný - konajúci z vlastnej vôle, bez nútenia (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003)

Ja osobne nepoznám človeka, ktorý by sa bez zábran priznal k názoru, podľa ktorého, keď sa hovorí áno, môže sa myslieť aj nie. A keď sa hovorí dobrovoľne, myslí sa - nie dobrovoľne.

Nie, že by som žila v utópii. Ľudia klamú. Niektorí tak často, že klamstvo od pravdy nerozlišujú, pretože hovoria to, čo sa im kedy hodí. Iní klamú kedy-tedy a možno sú aj takí, čo neklamú. Faktom však je, že úplná väčšina ľudí, keď pri klamstve prichytení sú, sa všemožne snaží vykrútiť. Teda silou-mocou presviedčajú okolie, že neklamali, len to inak mysleli, inak bolo pochopené to, čo povedali, alebo jednoducho poprú, že niečo povedali. Sú aj takí (ale tých je vzácne), čo sa za klamstvo zahanbia. Klamstvo je teda tým, čím, predsa len ešte stále, niektorí úprimne, niektorí len naoko, opovrhujeme.

Ak sa teda zhodneme na tom, určite sa zhodneme aj na tom, že hovoriť ako o dobrovoľnom o niečom, čo dobrovoľné nie je, nie je hovorením pravdy, je jej opakom, teda klamstvom.

A sme pri podstate veci. Potlačím nutkanie vyjadrovať sa čo i len nepatrne expresívne a "celoplošnému testovaniu" budem hovoriť celoplošné testovanie. Tí, ktorí si ho vymysleli, hovoria, že je dobrovoľné. Sú viaceré vysvetlenia, prečo sa rozhodli, že mu tak budú hovoriť. Ja osobne sa prikláňam k názoru, že preto, lebo ak by sa rozhodli, že bude povinné, hrozilo jasné a reálne nebezpečenstvo, že počet tých, ktorí by povinnosť zúčastniť sa na ňom porušili, by znamenal také malé referendum o dôvere občanov k experimentom, ktoré možno zhrnúť podať všetko zahŕňajúci pojem, "nezriadené riadenie štátu v čase druhej vlny".

A tak sa teda uchýlili ku klamstvu. Dobrovoľné v ich newspeaku znamená - konajúci z donútenia. Z donútenia, spočívajúceho v tom, že tým, ktorí sa dobrovoľne nepodriadia, zakážeme to, čo tým dobrovoľne poslušným dovolíme. Tomu sa nehovorí "dobrovoľne", tomu sa hovorí "cukor a bič".

Odkedy vyšiel na svetlo božie nápad s celoplošným testovaním, vedela som, čo urobím. Manžel a dcéra čakali so zaujatím postoja do poslednej chvíle, teda do času, kedy sa stane známym, čo je cukor, a čo je bič. Keď je už jasné, že nesloboda pri podriadení sa celoplošnému testovaniu bude osladená slobodou pohybu, rozhodli sa sklopiť uši a s ranou na duši a dôstojnosti, podriadiť sa diktátu dobrovoľnosti a snovať plány na výletíky do neďalekej cudziny, kde sme pred dvoma týždňami zažili skvelý víkend s koncertom, večerou v reštaurácii aj návštevou wellness, teda, kde sa na chvíľu život zdal byť takmer normálnym.

Súc postavená pred túto dilemu, rozhodla som sa pre cestu, ktorá mi mala zachovať aspoň aký-taký pocit ľudskej dôstojnosti. Prihlásila som sa prostredníctvom elektronického formulára na PCR test. Odpoveď prišla v priebehu 3 hodín. Moje klinické príznaky (teda žiadne) pre testovanie na COVID 19 boli vyhodnotené ako nedostatočné. Žiadne príznaky, žiadne testovanie.

Záver: Na to, aby som sa po 2. novembri mohla slobodne pohybovať, musím mať negatívny test na COVID 19. PCR alebo antigénový test získaný z celoplošného testovania. Test PCR mi urobiť odmietli. Ak sa nepodrobím celoplošnému testovaniu, od 2. novembra bude moja sloboda pohybu obmedzená. Ešte raz - čo to znamená dobrovoľný? Z vlastnej vôle, bez nútenia.

Tak mi napadlo, čo je to za ľudí, čo hovoria o dobrovoľnosti tam, kde následkom odpovede "nie", je trest. Že by to boli ľudia, ktorí nás nemajú čím presvedčiť, aby sme povedali "áno" ?