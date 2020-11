Kocúrkovo, miestna časť Telekom

O fraške v šiestich dejstvách aj o tom, prečo sa Skynetu báť nemusíme a Judgement Day na Slovensku tak skoro nenastane.

Osoby a obsadenie: Juraj (zákazník)

Telekom (rôzne živé a neživé entity, neživých je viac)

Roxana (Jurajova dcéra)

Prvé dejstvo

V nedeľu Telekom sms správou informoval Juraja, že v utorok bude kvôli servisnej údržbe výpadok internetu. V pracovnom čase. Od 8. ráno. Najviac 480 minút.

Druhé dejstvo

V pondelok Telekom informáciu poopravil. Výpadok bude aj v stredu. V pracovnom čase. Najviac 480 minút. Od 8. ráno.

Tretie dejstvo

V stredu ráno Juraj zistil, že internet nejde ani pred ôsmou. Kedy, podľa informácii, fungovať mal. Šípiac problémy volá Telekomu. Hovorí s Olíviou. Olívia má skvelú správu. Juraj vybaví svoj problém bez toho, aby musel donekonečna stáčať tlačidlá na telefóne. Stačí, keď bude hovoriť s Olíviou. Olívia je automat. Juraj sa posťažuje Olívii. Olívia je veľmi chápavá. Informuje Juraja, že na vyriešenie problému má Telekom 48 hodín. Opýta sa Juraja, či chce namiesto nefungujúceho internetu na dva dni mobilný. Juraj chce. Olívia prisľúbi poslať dva sms kľúče. Olívia splní sľub. Sms správu pošle. Na scénu prichádza Roxana. Roxana je Jurajova dcéra, v dištančnom štádiu štúdia. Internet potrebuje. Sms pošle na určenú adresu. (Dramatic music playing). Roxana dostáva odpoveď. Na túto službu nemá oprávnenie. Sťažuje sa Jurajovi. Juraj volá Telekomu, Znovu ho privíta Olívia, prebije sa cez ňu k niekomu, kto by nemal byť automat. Aspoň to tvrdí Olívia. Juraj sa cíti byť mierne podvedený. Nie je si istý, či ho Olívia neobabrala. Ten, ktorý by nemal byť automatom nie je o nič odchodnejší od Olívie. Prebije sa aj cez túto entitu k ďalším štyrom, zjavne prežívajúcim krízu identity, nevediac, či sa cítia ako automaty, či nie. Po niekoľkých desiatkach minút telefonovania dostane odpoveď. Na vyriešenie problému s neoprávneným prístupom k službe mobilného internetu, ktorá má byť náhradou za nefungujúci pevný internet má Telekom 7 dní. Záver: nefunguje nič. (Dark music playing) Nakoniec idú všetci spať. Aj internet. Ten sa ani nezobudil.

Štvrté dejstvo

(Optimistic music playing) Všetci vstali. Internet nie. Juraj volá Telekomu. S Olíviou už hovorí ako so starou známou. Už aj zabudol, že nie je človek. Domáha sa u nej a jej kolegov fungovania pevného internetu alebo aspoň fungovania mobilnej náhrady, ktorú mu Olívia sľúbila v stredu. V určitom okamihu Juraj dosiahne osvietenie. (Meditation music playing) Pochopí, čo znamená, keď niekoho posielajú od Šavla k Pavlovi: Len čo Telekomovská entita zistí, že môže Juraja odkázať na inú entitu, urobí to. Deň sa chýli ku koncu. V hustnúcej tme zažiari svetlo nádeje. Jurajovi volá automat. Nemá meno, takže sa zjavne nachádza o niekoľko úrovní nižšie ako Olívia. Automat bez mena, (a teda také šmece automat) mu nevzrušene oznámi, že závada je odstránená. Nie je. Situácia sa opakuje ešte raz. Je noc. Vyčerpaný Juraj zaspáva. Zaspávajú všetci. Internet spí nepretržite.

Piate dejstvo

Piatok. (Non optimistic music playing.) Všetci vstali. Okrem internetu. Napriek jasnému ránu Juraja obchádzajú mrákoty pri myšlienke, že bude zasa hovoriť s Olíviou, jej nízko postavenými kolegami - automatmi aj kolegami, ktorí sa nevedia rozhodnúť, kto vlastne sú a ktorých postavenie nie je porovnaní s Olíviou jasné. Čo je jasné, je to, že Olívia je zdvorilejšia, a v mnohých smeroch aj schopnejšia. Vtom niekto volá. Telekom. S akciovou ponukou novej mobilnej služby. Juraj je na okraji kolapsu. Roxana, ktorá sa mihne okolo, zajastrí: Bude v krátkom čase dediť? Nebude. Juraj to predýcha. Pani s ponukou asi nie. Deň prebieha bez pozoruhodnosti. Olívia, automaty bez mena, entity predstierajúce, že nie sú automaty. Problém sa vyrieši čo najskôr. Kedy. Nobody knows. Ale urgenciu už poslali. Popoludní prichádzajú na rad nové triky. Sms správy. Porucha na vašom zariadení je odstránená. Nie je. Urgenciu už poslali. A znovu. A znovu. Juraj volá, už ani nevie po koľkýkrát, kámoške Olívii. Kámoška ho zo starej známosti pustí ďalej do neprehľadných zákutí Telekomu. Za prvou zákrutou narazí Juraj na prízrak. Niekto taký reálne nemôže v Telekome existovať. Kladie otázky so zjavným cieľom vyriešiť problém. Po dvoch či troch odpovediach problém identifikuje, Juraj začína veriť, že osoba, s ktorou hovorí, je skutočná. Priskoro. Osoba mu oznámi, že každý, kto by mohol problém fyzicky vyriešiť, už má po pracovnej dobe. Zajtra ráno. Prízrak sa rozplynul.

Šieste dejstvo

Ráno. (No music playing). Všetci vstali, okrem internetu, pochopiteľne. Prízrak zo včerajška sa zjavuje znovu. Tentokrát sám od seba, nikto ho nemusel privolávať. Hovorí o tom, že kolega sa už poruche venuje. O krátky čas volá kolega. Informuje, že už všetko fičí. A naozaj fičí. Prízrak, o ktorom Juraj konečne začína veriť, že skutočne existuje, sa ešte raz ozve. Overuje, či je všetko v poriadku. Je. (Monumental epic music playing, v pozadí vybuchuje ohňostroj, padajú konfety a trblietky a všetci tancujú ako medvedíci v Návrate Jediho)

Epilóg

Vo filme Terminátor zaviedli 4. augusta 1997 do armádneho počítačového systému program Skynet, ktorý sa 29. augusta 1997 sebauvedomil a nastal Judgement Day. Tak určite.

Jedna vec je istá. Na Slovensku žiadny Judgement Day nehrozí. Tu sa žiadny Skynet po žiadnej sieti nikam nedostane. Tak možno k Olívii.